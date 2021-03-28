Российский космический корабль "Прогресс МС-14" установил рекорд длительности полёта

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", находящийся на Международной космической станции (МКС), установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", находящийся на Международной космической станции (МКС), утром 28 марта 2021 года установил рекорд по длительности полёта для кораблей этого семейства. Его запустили 25 апреля 2020 года. "Прогресс МС-14" пристыкован к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

По расчётам РИА Новости предыдущий рекорд принадлежал кораблю "Прогресс М-17". В 1993 и 1994 годах он провёл на орбите 337 суток.