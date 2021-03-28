"Мы не должны обезьянничать": Путин объяснил отказ от вакцинации на камеру

Президент сообщил, что сделал прививку в левую руку, в которой через несколько часов после укола почувствовал небольшой дискомфорт Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что не захотел прививаться от коронавируса в присутствии камер и журналистов, потому что не хотел "обезьянничать".

Он также рассказал, что прививку ему сделали в левую руку, а через несколько часов после вакцинации почувствовал в ней дискомфорт. Путин также отметил, что после вакцинации "почти ничего" не испытал, и добавил, что на три дня отказался от тренировок.

- Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет, - сказал Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Кроме того, президент отметил, что при желании сфальсифицировать процесс вакцинации можно и при телекамерах.

- Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок... Я шучу, конечно, ну просто витамины, - добавил Владимир Путин.

Напомним, во вторник, 23 марта, российский президент привился первым компонентом одной из российских вакцин от коронавируса. Сайт KP.ru рассказывал о его самочувствии после вакцинации.