Путин сообщил, что серьезных побочных эффектов от российских вакцин от COVID-19 не выявлено

Pоссийский лидер рассчитывает, что уже к концу лета 2021 года в России будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, были ли зафиксированы серьезные побочные эффекты от российских вакцин от COVID-19.

- По-моему, что касается наших прививок, у них и противопоказаний-то никаких нет. Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин, - сообщил Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на России 1.

Но президент РФ не стал раскрывать, какой именно вакциной привился он. Путин сообщил, что эта информация известна только его врачу.

Кроме того, российский лидер рассчитывает, что уже к концу лета 2021 года в России будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу. Тогда можно будет снять введённые на фоне пандемии ограничения.