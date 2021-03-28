Какой вакциной привился Владимир Путин: "Это знает только мой врач"

Путин не стал называть выбранную им вакцину от коронавируса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не стал рассказывать, какой из трёх российских вакцин он привился от коронавируса.

- Это знает только мой врач, - отметил российский президент.

Путин также заявил в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия-1", что российские вакцины примерно одинаковые по качествам.

- . Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, примерно одинаковый, зато она помягче, - уточнил президент в программе "Москва. Кремль. Путин".