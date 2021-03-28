Президент Египта распорядился начать разгрузку судна, перекрывшего Суэцкий канал

Президент Египта поручил разгрузить перекрывшее Суэцкий канал судно Фото: REUTERS

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился подготовить к разгрузке контейнеровоз Ever Given, севший ранее на мель и перекрывший Суэцкий канал. Об этом сообщает Al Arabiya News со ссылкой на директора Suez Canal Authority (SCA) Усаму Рабиа.

Сегодня, 28 марта 2021 года, сайт KP.ru сообщал, что очередная попытка снять с мели судно Ever Given не увенчалась успехом. При этом вчера, 27 марта, его носовую часть удалось сдвинуть с места.

Также сообщалось, что в Суэцкий канал к застрявшему контейнеровозу направили ещё два буксирных судна: Alp Guard и Carlo Magno.

Напомним, один из важнейших мировых торговых путей - Суэцкий канал, соединяющий Красное и Средиземное моря, - перекрыт 400-метровым судном с утра вторника, 23 марта. Контейнеровоз величиной в несколько футбольных полей следовал из Китая в Нидерланды.