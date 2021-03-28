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В мире28 марта 2021 8:47

Судно, перекрывшее Суэцкий канал, не удалось снять с мели

Один из самых больших контейнеровозов в мире заблокировал канал 24 марта
Ася КУЗНЕЦОВА
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Попытка снять с мели заблокировавшее Суэцкий канал судно не удалась

Фото: REUTERS

Очередная попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал в Египте, пока не удалась. Судно попробуют снова сдвинуть сегодня, 28 марта, сообщил источник в администрации канала.

Он также отметил в разговоре с агентством РИА Новости, что в воскресенье будут углублять дно и снова попытаются сдвинуть контейнеровоз во время следующего прилива.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, вчера, 27 марта, в управлении водной артерии Египта заявили, что носовую часть контейнеровоза Ever Given удалось сдвинуть с места.