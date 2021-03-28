FT: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через РФ

Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай наращивает транспортировку грузов в Европу по железной дороге через Россию. Об этом сообщила газета Financial Times.

Таким образом китайские производители стремятся избежать задержек при поставке товаров в ЕС.

Специалист по продажам в компании-производителе тренажеров Нину Фанг разъяснила, что выбор железнодорожного сообщения связан с его доступностью, обычно грузы переправляются по морю.

Германия и Франция, по словам специалиста, ранее тоже жаловались на низкую эффективность перевозок по воде и допускали другой вариант транспортировки товаров.

Отмечено, что трудности, вызванные блокировкой Суэцкого канала, также повлияли на решение Поднебесной.

Напомним, на этой неделе в Суэцком канале из-за сильной песчаной бури село на мель 400-метровое судно. Прохода по каналу ожидают свыше 300 судов. Некоторые владельцы кораблей решили изменить маршрут их следования.