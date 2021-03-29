Директор Центра Гамалеи объяснил, в чем проблема вакцины AstraZeneca

Директор Центра Гамалеи рассказал, в чем проблема вакцины AstraZeneca Фото: REUTERS

Директор Института им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сравнил производств AstraZeneca и производство российских препаратов от коронавируса, объяснив в чем, на его взгляд заключается проблема британской вакцины.

По мнению специалиста, многое решает процесс производства препарата.

- Думаю, что да. <...> Но чудес не бывает. Значит, было в технологии что-то, скажем так, "оригинальное". Мне кажется, здесь играет роль степень очистки. Вот если они (создатели AstraZeneca) будут чистить так же хорошо, как в России, то цена у них повысится, а все проблемы уйдут, - высказался Гинцбург в интервью изданию "Известия".