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Коронавирус Covid-1929 марта 2021 6:00

Гинцбург предупредил о рисках распространения COVID-19 среди животных

Он отметил, что ковид еще не реализовал свой патогенный потенциал
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал.

По его мнению, к моменту, когда человечество будет защищено от инфекции covid-19 благодаря вакцинам, вирус может распространиться на сельскохозяйственных и домашних животных.

- Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных, - рассказал Гинцбург в интервью газете "Известия".

Распространение коронавируса в мире