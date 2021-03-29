Гинцбург предупредил о рисках распространения COVID-19 среди животных

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал.

По его мнению, к моменту, когда человечество будет защищено от инфекции covid-19 благодаря вакцинам, вирус может распространиться на сельскохозяйственных и домашних животных.

- Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных, - рассказал Гинцбург в интервью газете "Известия".