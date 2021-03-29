В Канаде высоко оценили новый российский мотоцикл Ural Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Канадский портал HotCars высоко оценил новый российский мотоцикл Ural Gear Up 2021 года выпуска.

В материале издания говорится, что первые предшественники современных Ural в Советском Союзе появились перед Великой Отечественной войной. Тогда руководство СССР увидело эффективность немецких военных мотоциклов BMW R71 и приняло решение создать подобные аппараты для Красной Армии. Москва сумела через шведских посредников приобрести пять экземпляров немецких мотоциклов, которые позже стали родоначальником отечественных тяжелых мотоциклов с коляской.

- Современные российские мотоциклы Ural оснащены 750-кубовым оппозитным двигателем мощностью в 41 лошадиную силу. Диcковые тормоза и электронный впрыск топлива дают владельцу возможность наслаждаться ездой и современной надежностью. Но намного больших похвал, заслуживает атмосфера, которая окружает российский аппараты, - говорится в материале портала.

Автор статьи отмечает также, что современные Ural отличаются от старых моделей более высокими стандартами изготовления и улучшенным качеством материалов.

- Винтажный вид мотоцикла привлекает толпу повсюду, где бы он ни ехал. Этот мотоцикл с коляской — один из наших любимых аппаратов за всю историю!, - пишет издание.

Как писал сайт kp.ru, накануне один из американских порталов оценил новый российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO, который производит Ирбитский мотоциклетный завод. В материале отмечается, что в новом Ural были расширены внедорожные возможности базовой модели Gear Up.