Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в российское министерство здравоохранения. Об этом в понедельник, 29 марта, говорится на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил журналистами, что в ведомство уже поступила заявка на регистрацию новой российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». В ближайшее время подведомственной экспертной организацией министерства будет проведена экспертиза качестве препарата, его безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение о его регистрации.

Напомним, клинические исследования российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» успешно завершились в России 22 марта, после чего министерство здравоохранение начало подготовку документов для регистрации препарата.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам московского мэра Сергея Собянина, вакцина «Спутник Лайт» призвана устранить основной недостаток препарата «Спутник V» - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации новым препаратом нужна лишь одна прививка, иммунитет после нее начнет формироваться через неделю.