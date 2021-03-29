Экс-военный атташе США спровоцировал скандал в Греции, назвав ее «нищей». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм вызвал скандал в Греции, назвав страну "нищей". Такие выражения Палм употребил обсуждая в Twitter, какие фрегаты для греческого флота закупить после новости о том, что страна намерена приобрести четыре новейших многоцелевых фрегата и модернизировать имеющиеся четыре фрегата MEKO. Сумма сделки оценивается в несколько миллиардов евро, сообщает РИА Новости.

"Беднякам не приходится выбирать", — написал Роберт Палм, но вскоре удалил твит после посыпавшихся на него обвинений и требования граждан Греции отказаться от закупки американских кораблей.

"Позор. Думай в следующий раз, прежде чем говорить", — написал пользователь Станитсас Харалампос.

"Мистер Палм. Появился еще один симпатизирующий России. Привет из Торонто", — написал Nick Lazoropoulos.

К дискуссии подключились и турецкие пользователи. "Я наслаждался, читая этот твит ниже. Нищий не имеет права выбирать. Отличное определение для греков и Греции", — написал пользователь под ником Turkish Allies. Другие турки отметили твит Палма смайликами.

Настоящая война мнений разгорелась под твитом Палма. Многие греки отметили, что называть так их страну в дни празднования 200-летия национально-освободительной революции, "далеко не уважительно".