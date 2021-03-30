Австралия ввела санкции против четырех компаний и одного физлица из России

Власти Австралии объявили о введении санкции против четырех компаний и одного физического лица из России. Об этом сообщает австралийский МИД.

- Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, - говорится в заявлении главы австралийского МИД Мариз Пейн.

Отмечается, что ограничения связаны со строительством Крымского моста, а их введение было выполнено в координации с Канадой, которая накануне объявила о введении ограничений.