В США заинтересовались технологиями, которые позволят достичь превосходства в киберпространстве Фото: REUTERS

В ВВС США заинтересовались инновационными разработками, которые позволят стране достичь превосходства в киберпространстве.

Принять участие в разработке «инновационных технологий следующего поколения» могут все заинтересованные стороны, их отбор будет проводиться исследовательской лабораторией ВВС США.

С запросом на получение информации от сторон, желающих принять участие в разработках, ознакомился RT.

В документе говорится, что спецслужбы интересуют направления, связанные с обеспечением кибермиссий в воздухе, космосе и собственно киберпространстве. Разработки намерены интегрировать в боевые мощности.

Помимо указанных направлений, лаборатория заинтересована в инновациях, связанных с кибермоделированием, симуляцией и поддержкой процесса принятия решений в рамках военных миссий. А также разработкой методов защиты от нетрадиционных киберугроз.

На покупку технологий и проведение дальнейших исследований намерены потратить 975 миллионов долларов – такой бюджет запланирован на ближайшие шесть лет.

Тем временем в США активно обсуждают "российское вмешательство в выборы" и намерены дать соответствующий ответ. Но какие-либо доказательства в Белом доме, в очередной раз, предоставить не готовы, пишет газета "Известия".