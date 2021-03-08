В Совфеде прокомментировали планы США провести серию кибератак против России

Американцы намерены ответить кибератакой на Россию в ответ за действия хакеров, которых они считают связанными с российскими властями. Фото: EAST NEWS

США готовят масштабные кибератаки на российские госорганы и крупнейшие корпорации. Таким образом американцы намерены «отомстить» нашей стране за действия хакеров, которых они считают связанными с российскими властями. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает авторитетная газета The New York Times.

Хорошая новость для простых россиян: мы кибератаки, скорее всего, не заметим. По крайней мере, источник NYT утверждает, что проникновение в российскую сеть планируется таким, что оно будет очевидно российским властям, но не всему остальному миру. То есть «стирать» данные о пенсионных накоплениях россиян никто не собирается. Просто нужно продемонстрировать Москве, что Вашингтон тоже «могет». Ну что ж, и на том спасибо.

Весь сыр-бор начался в январе, когда спецслужбы США заявили, будто связанные с российскими властями хакеры взломали серверы компании SolarWinds. Может, это все было бы в глазах заокеанской общественности не так уж страшно, но программным обеспечением от SolarWinds пользуются многие госструктуры США, в том числе НАСА и Федеральное агентство гражданской авиации. То есть, по версии американских спецслужб, русские кибер-шпионы проникли фактически всюду.

Для России история получилась не такой громкий, как «кейс Навального», а вот в Штатах к ней отнеслись как нельзя более серьезно. Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан многозначительно заявил СМИ, что тут, мол, Москва все границы перешла, и в ответ последуют «не просто санкции». Теперь стало понятно, что новая администрация в Вашингтоне собирается действовать по принципу «око за око», даже если прямых доказательств вины первого выбитого ока у них нет.

- Честно говоря, с улыбкой читал эту новость. Во-первых, пусть объяснят, что мы им плохого сделали. Прежде чем предпринимать ответные меры, представьте какие-то документы. Пока мы слышим только голословные обвинения в адрес России, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. – И потом, если у вас на стратегически важных сайтах такая слабая защита, с чего вы взяли, что взломала их именно Россия? Вообще интересно, как определяют принадлежность хакеров к той или иной стране, они же могут находиться в любой точке мира.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров на заседании Совета Федерации РФ. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Важно отметить, что грядущая хакерская атака на Россию (оставим в скобках юридическую правомерность такого действия) не отменяет «классические» экономические санкции против нашей страны. В Вашингтоне уже готовят новую порцию рестрикций.