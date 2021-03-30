Песков полагает, что вакцинация станет единственным способом борьбы с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация станет единственным способом борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, призвав усиливать пропаганду вакцинации.

«Нужно существенно усиливать пропаганду вакцинации в хорошем смысле этого слова. Здесь очень важно наращивать разъяснительную кампанию вместе с наращиванием объемов производства вакцины», - сказал представитель Кремля в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, по мере того как страна выйдем на большие объемы производства вакцины, больше людей пойдет прививаться.

«Нам, как и всем странам мира, это чрезвычайно необходимо, потому что искусственная и естественная иммунизация населения - это единственный путь», - отметил он.

Напомним, 15 марта, в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в России число полностью привитых от COVID-19 достигло 3,5 миллиона. В организации также отметили, что наша страна стала лидером по числу завершенных курсов вакцинации от коронавируса. В пятерку лидирующих по скорости вакцинации стран также вошли Китай, США, Индия и Израиль.