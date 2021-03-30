Риэлторы посоветовали подождать с покупкой «вторички» в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Риэлторы посоветовали повременить с покупкой жилья на вторичном рынке в Москве. Объем предложений уже снизился на 20-30 процентов и быстрого выхода из состояния дефицита ждать не приходится.

Увеличение спроса на жилье наблюдалось с начала 2020 года, к осени продажи вышли на пиковые показатели, это было связано со льготной ипотекой.

- Падали не только ставки по ипотеке, но и проценты по банковским вкладам. Хранить деньги на депозитах стало невыгодно, плюс добавились страхи по поводу ослабления курса рубля. Люди делали выбор в пользу приобретения недвижимости, - говорит директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома в беседе с Российской газетой.

Интерес к жилью повлек за собой рост цен. Стоимость квадратного метра в Москве за 2020 год выросла на 16 процентов, со 178 478 до 207 461 рублей.

Начало 2021 года тоже прошло под знаком роста. В итоге ценник прибавил еще 1,9% и увеличился до 211 тысяч рублей за метр, что оказалось слишком дорого для покупателей. В настоящее время аналогичные цены держатся на новостройки.

Все это охладило пыл продавцов, спрос на «вторичку» стал сокращаться. К тому же, ликвидные объекты разобрали еще в прошлом году.

- На рынке остаются квартиры, построенные более 20 лет назад. Как правило, там не самые удачные планировки и морально устаревший интерьер. Они нередко "зависают" в продаже, так как собственники не стремятся снижать стоимость, даже несмотря на несоответствие качества цене, - говорит Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум".

Риэлторы советуют покупателям выждать время и не спешить с вложениям в недвижимость. Скорее всего, цены начнут постепенно снижаться. Скажется завершение программы льготной ипотеки, как только снизится спрос на новостройки, «вторичка» последует тем же путем.

К тому же, за несколько месяцев на рынке может появиться много новых интересных объектов.