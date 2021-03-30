Пожар в доме в Мытищах, где мужчина открыл стрельбу по силовикам, потушили

Мытищи. Пожар в доме в коттеджном поселке "Новые Вешки", где спецназ вел перестрелку с вооруженным хозяином особняка. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Открытое горение в доме в подмосковных Мытищах, где укрывался устроивший перестрелку местный житель, ликвидировано.

- Ликвидация открытого горения на 60 квадратных метрах, - сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах 30 марта 2021 года 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в собственном частном доме в поселке Вешки, когда утром к нему пришли сотрудники ФСБ и МВД. Его подозревают в причастности к незаконному обороту оружия. В ответ Барданов бросил две гранаты и открыл огонь по прохожим и силовикам.