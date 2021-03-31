Космонавт Виноградов показал, как герметизируют трещины в служебном модуле "Звезда"

Павел Виноградов - заместитель руководителя летно-космического центра РКК «Энергия». Фото: Александр МИЛКУС

Знаменитый космонавт Павел Виноградов показал обозревателю "КП" Александру Милкусу, как герметизируют трещины в служебном модуле "Звезда".

- На стенде - копии служебного модуля "Звезда" - все кожухи сняты, экранно-вакуумная изоляция, противометеоритная защита. Можно сказать, что оставили только скелет станции, чтобы быстрее добраться до нужного места, - объясняет Виноградов. Здесь в переходной камере ит отрабатывают все операции по ремонту микротрещин, прежде чем их выполняет экипаж на орбите.

Служебный модуль в цеху РКК "Энергия" живет в том же режиме, что и космонавты на станции. Фото: Александр МИЛКУС

Сначала место, где находится микротрещина, изучают с помощью электронного микроскопа. А потом герметизируют разработанным в ракетно-космичесской корпорации "Энергия" герметаллом. Это уникальный пластичный материал.

Сейчас инженеры предполагают, что в служебном модуле "Звезда" есть три трещины. Две из них уже загерметизировали. Идет поиск третьей. По информации Роскосмоса, трещины не представляют опасности для экипажа МКС, но требуют ремонта и изучения причин их появления.

* Обозреватель "КП" Александр Милкус - первый журналист, который познакомился с тем, как идет отработка поиска микротрещин на стенде служебного модуля "Звезда" в РКК "Энергия".