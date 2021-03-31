Доктор Мясников назвал вредное для детей популярное лекарство

Александр Мясников назвал опасный для детей популярный препарат Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не давать детям аспирин, чтобы сбить температуру.

По словам специалиста, препарат может вызвать у ребенка синдром Рея — это острая печеночная недостаточность и энцефалопатия. Такой недуг может быть смертельно опасным.

- Поэтому везде детям в мире запрещено давать аспирин как обезболивающее либо жаропонижающее средство, — заявил телеведущий в эфире телеканала "Россия 1".

Вместо аспирина доктор Мясников посоветовал давать ребенку парацетамол.

Ранее Александр Мясников назвал неочевидный признак проблем с желудком — хронический кашель. По его словам, в пищеводе есть кашлевые рецепторы. Когда они раздражаются, человек начинает кашлять.По словам доктора, гастроэзофагеальный рефлюкс может вызывать также боль в горле и осиплость голоса.