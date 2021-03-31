Россиян хотят заставить выплачивать долги по ЖКХ за бывших владельцев квартир

В России хотят обязать граждан выплачивать долги по ЖКХ за прежних хозяев квартир Фото: Мария ЛЕНЦ

Ассоциация "ЖКХ и городская среда" предложила обязать россиян выплачивать долги по "коммуналке" за бывших владельцев квартир. Документ направили в Минстрой РФ.

В документе указано, что по Жилищному кодексу долги за капитальный ремонт переходят новым владельцам, но за управление, содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги остаются за бывшим хозяином квартиры.

- Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги, — приводят слова члена комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева "Известия".

В Минстрое согласны с идеей решить вопрос с долгами при продаже квартиры. Однако в ведомстве отметили, что это чувствительный для россиян вопрос.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на "коммуналке" до 30%. Эксперты советуют установить датчики движения, чтобы свет не горел без надобности. Принимать душ, вместо ванной, мыть посуду только после предварительного ее очищения.