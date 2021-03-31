В ЖКХ «Контроле» посоветовали, как сэкономить на коммуналке 30% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева дала советы, которые помогут сэкономить на коммуналке до 30 процентов.

Она отметила, что в многоквартирном доме можно экономить в одиночку. Это всем известные правила: установить датчики движения, чтобы свет не горел без надобности. Принимать душ, вместо ванной, мыть посуду только после предварительного ее очищения.

-Нельзя устанавливать холодильника рядом с батареей. Нужно покупать приборы с высоким классом электроэффективности. Но это копеечная экономия, - отмечает разворотнева.

Куда больше удается сэкономить на отоплении. Это самая основная трата россиян. Зачастую в домах слишком жарко и приходится платить за переизбыток.

Сэкономить на данной статье расходов можно только коллективно. Поможет проведение энергоэффективных мероприятий и установка регулирующей аппаратуры.

- Проводится энергоэффективный ремонт, что позволит сохранять тепло в доме и устранять перерасход. В таких домах траты на общедомовые нужны существенно сокращаются и можно сэкономить до 30 процентов средств на оплату, - заключила эксперт в беседе с ФАН.

Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила ввести новые льготы по оплате коммунальных услуг. Они коснутся многодетных семей. По мнению общественницы, родители, воспитывающие троих и более детей, должны оплачивать услуги ЖКХ со скидкой в 50%, сообщает телеканал "360".