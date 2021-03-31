Меган Маркл решила, где будет рожать второго ребенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летом у Меган Маркл и принца Гарри родится второй ребенок. Это будет девочка, чему родители несказанно рады.

Долгое время супруги держали в тайне предстоящее радостное событие, но после скандально интервью Опре Уинфри, скрывать факт беременности стало невозможно.

Тем не менее, королевская чета старается не обсуждать детали даже с близкими людьми. Например, вопросов о том, где будут проходить роды, актриса старательно избегает.

Все же источники, близкие к семейной паре, уверяют, что этот вопрос почти решен. Инсайдеры отмечают, что Маркл не стала заключать контракт на роды ни с частными клиниками, ни с государственными.

Шансов, что она отправится рожать в Великобританию, тоже почти нет. Скорее всего, крошка получит американское гражданство.

Видимо, роды герцогини пройдут в максимально спокойной и уютной атмосфере.

- У Меган и Гарри прекрасный дом в Калифорнии. Меган считает, что он отлично подойдет для родов малышки, - пишет Page Six.

Устроить домашние роды Меган Маркл хотела и в случае с первенцем Арчи, но тогда королевские врачи были категорически против подобных экспериментов.

Медики не раз подчеркивали, что в случае непредвиденной ситуации под угрозой окажется не только жизнь наследника, но и жизнь самой мамы, сообщает Пятый канал.