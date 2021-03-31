США начали эвакуировать дипломатов из Мьянмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный департамент Соединенных Штатов дал распоряжение большей части своих дипломатов покинуть Мьянму на фоне беспорядков, которые происходят в стране.

Как передает Associated Press со ссылкой на американское ведомство, дипломатическим работникам и другим госслужащим предписано покинуть территорию Мьянмы со своими семьями. В стране останутся только те сотрудники, чья работа особенно необходима.

Госдеп также рекомендовал американским гражданам не ездить в Мьянму из-за происходящих там беспорядков.

Напомним, в начале февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Местные военные сообщили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин. Были задержаны действующий президент и глава правительства страны.

По данным местных СМИ, во время разгона протестов против государственного переворота в Мьянме 27 марта погибли по меньшей мере 102 человека, в том числе четверо детей в возрасте от пяти до 15 лет, а общее число жертв с начала февраля составляет 429 человек.