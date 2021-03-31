Росгвардия: Стрелявший в Мытищах Барданов отсидел два года

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Устроивший стрельбу по силовикам жителя коттеджного поселка Вешки Владимира Барданова ранее имел судимость. Об этом «Комсомольской правде» рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Как уточнили в ведомстве, Барданов имел судимость в 1976 году в 15 лет был задержан за вооруженный грабеж и отсидел два года

«Так как преступление было совершено 45 лет назад, в соответствии с действующим законодательством судимость была погашена, и у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему в получении разрешений на получение оружия», - заявил официальный представитель Росгвардии.

Напомним, устроивший стрельбу по силовикам Владимир Барданов погиб, оставшись в горящем доме. Когда в здании вспыхнул пожар, сотрудники полиции предложили мужчине сдаться, но он отказался выходить, оставшись в горящей части здания. По предварительным данным, стрелявший сам поджег арсенал оружия с боеприпасами, и именно это привело к серьезному пожару. Позже в доме у него нашли 30 единиц оружия и около 20 гранат.