Правительство России утвердило правила назначения выплат на детей от трех до семи лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российское правительство утвердило правила назначения выплат для малообеспеченных семей на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом в среду, 31 марта, говорится на официальном сайте Минтруда России.

- Кабинет министров утвердил правила назначения пособия на детей от трех до семи лет включительно. По указу главы государства, данное пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным, - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в минувшем 2020 году пособие на детей назначалось в размере 50 процентов от прожиточного минимума в регионе. В текущем году, если при выплате пособия в размере 50 процентов от данного показателя среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то пособие будет назначено в размере 75 процентов. Если и после увеличения выплаты доходы в семье не поднимутся до необходимого уровня, то пособие составит 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Кроме того, принято решение в составе доходов не учитывать компенсационную выплату в размере десяти тысяч рублей, которые родители получают при уходе за детьми с инвалидностью.