Ученые нашли в плесени вещества, способные останавливать коронавирус

Ученые выявили в плесени вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2 Фото: Мария ЛЕНЦ

Российские и зарубежные ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что плесневые грибы рода Aspergillus содержат вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2.

По предварительным оценкам специалистов, на основе этих веществ можно создать эффективное лекарство от коронавируса, которое будет менее токсичным, чем существующие препараты, сообщает газета «Известия».

Руководитель Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Владимир Потемкин рассказал изданию, что в обычных условиях плесневые грибы Aspergillus вызывать у людей смертельно опасные микозы. Однако созданный на их основе препарат поражением легких не грозит, так как «это низколемокулярные соединения, всего лишь выделенные из плесени», и в организме человека они не размножаются.

В ЮУрГУ уже рассчитали необходимую концентрацию вещества для борьбы с коронавирусом, теперь эти данные будут проверять в лабораторных условиях сотрудники Университета Дели (Индия), а в бразильском Университете Пернамбуку специалисты изучат влияние грибков на подопытных животных, зараженных COVID-19.

По словам Владимира Потемкина, команда ученых «готова приступить к модифицированию спрогнозированных лекарственных средств», как только будут получены финальные результаты этих исследований. Он добавил, что «даже существующее лекарство от COVID-19 можно заменить более активным, менее токсичным и с меньшим периодом действия».

Напомним, ранее заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган рассказал «КП», какие лекарства действительно помогают при «ковиде». Эксперт проанализировал и прокомментировал данные исследований, проведенных в разных странах мира.