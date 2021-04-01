В Словакии утвердили новое правительство Фото: REUTERS

В четверг, 1 апреля, президент Словакии Зузана Чапутова утвердил новый состав правительства страны, которое возглавил министр финансов Эдуардом Хегер. В составе кабмина на сегодняшний день отсутствует глава Минтруда.

«Желаю вам успешной и плодотворной работы на благо словацкого народа. Надеюсь, что при этом вы учтете ошибки предыдущего кабинета», - сказала президент Словакии.

Предыдущий состав кабмина был сформирован по итогам парламентских выборов в марте прошлого года, но в последние месяцы деятельность правительства сопровождали разногласия между его отдельными членами.

Напомним, правительственный кризис в Словакии разгорелся после того, как бывший премьер-министр Игорь Матович обеспечил поставку в страну российской вакцины «Спутник V», о чем глава правительства заранее не поставил в известность никого из членов кабмина, а также президента. Лидеры коалиционных партий заявили о необходимости отправить в отставку премьера, пригрозив распадом правящей коалиции.