В центре Москвы столкнулись пять машин, есть пострадавший

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Смоленской площади в центре Москвы. Фото: Дептранс

В центре Москвы на Смоленской площади произошла крупная авария с участием пяти автомобилей, сообщила ГИБДД "Комсомольской правде". В одном из автомобилей зажало человека. Также в инспекции подтвердили, что в аварии пострадала одна женщина.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что столкновение произошло в районе дома 13/21 Смоленской площади.

Сейчас, по заявлению Департамента транспорта Москвы, движение автобусов по внешней стороне Садового кольца уже восстановлено. В аварию попали два автомобиля марки Ауди, Фольксваген, Рейндж Ровер и Мицубиси. Движение в районе аварии затруднено.

Отмечается, что все участники ДТП остаются на месте, никто из них не скрылся.