Елизавета II пошутила, предложив британским пилотам «преследовать русских»

Елизавета II Фото: REUTERS

Королева Елизавета II в ходе посещения мемориал летчикам на юго-востоке Англии пошутила о частом сопровождении британскими Военно-воздушные силами российских истребителей.

Елизавета II спросила командира эскадрильи о характере его работы и уточнила, отправил ли он истребители Typhoon «преследовать русских».

«Так точно, мадам, это для нас это очень весело», - заявил командир Мэтье Сандер.

94-летний монархиня впервые за последние пять месяцев вышла за стены Виндзорского замка. Ранее Елизавета II соблюдала режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, однако решила посетить военный мемориал на юго-востоке Англии. Сделала она это во время празднования 100-летней годовщины ВВС Австралии, отметив, что рада показаться на публике.

Напомним, ранее жители Великобритании высмеяли британских военных, которые отслеживали российскую подводную лодку в Ла-Манше рядом с территориальными водами королевства.