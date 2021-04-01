Nord Stream 2 сообщает об активности военных кораблей в зоне строительства "Северного потока-2" Фото: REUTERS

Nord Stream 2 сообщает о повышенной активности иностранных военных кораблей в зоне строительства газопровода «Северный поток-2»

В компании заявили, что действия иностранных судов в зоне строительства трубопровода носят провокационный характер, а также могут привести к повреждению газопровода.

Напомним, ранее Nord Stream 2 заявил, что готовность «Северного потока-2» по состоянию на среду, 31 марта, составила 95 процентов. В компании сообщили, что осталось уложить около 121 километров газопровода. Ранее в Газпроме говорили, что строительство газопровода завершится в 2021 году. Канцлеры Германии и Австрии выразили надежду на скорое завершение проекта, отметив, что трубопровод отвечает интересам Европы.

В Германии таже отклонили требования экологов об отмене разрешение на укладку «Северного потока-2». После повторной проверки было решено, что выданное разрешение на строительство газопровода останется в силе.