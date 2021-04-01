В крови попавшего в массовое ДТП блогера Эдварда Била не нашли следов алкоголя

В крови устроившего ДТП в центре Москвы блогера Эдварда Била не нашли следов алкоголя. Фото: Дептранс Москвы

Правоохранительные органы не нашли следов алкоголя в крови блогера Эдварда Била, который устроил крупное ДТП в центре Москвы.

- По результатам медицинского освидетельствования в крови у предполагаемого виновника ДТП следов алкоголя не обнаружено, — цитирует ТАСС свой источник в правоохранительных органах.

Также источник сообщил, что в автомобиле Audi, в котором блогер и находился во время аварии, нашли оружие. Предположительно, это пневматическое ружье.

Напомним, сегодня в Москве на Смоленской площади произошла авария с участием пяти машин. В результате инцидента пострадала женщина, которая сейчас находится в реанимации. Позже стало известно, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился блогер Эдвард Бил.

Выяснилось, что на автомобиль блогера было зарегистрировано 400 нарушений скоростного режима. Сейчас Дептранс Москвы готовит обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Била.