Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти с мая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти. Так, в мае объемы черного золота должны быть увеличены на 350 тысяч баррелей в сутки. Об этом в четверг сообщило министерство энергетики Казахстана.

"По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне на 350 тысяч баррелей в сутки и в июле на 450 тысяч баррелей в сутки", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее журналисты kp.ru разбирались, почему при крупной добыче нефти бензин в России все-таки дорожает, в то время как власти других нефтедобывающих стран стараются сдерживать стоимость нефтепродукта для своих граждан. Так, заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин отметил, что жесткое регулирование отраслей, ориентированных на экспорт, обычно приводит к появлению серьезных сложностей. Сорокин пояснил, что если государство примет решение снизить цены на бензин без компенсаций, то пострадают частные компании, а государственные будут обречены тянуть убыточные заводы.