Новак: Россия нарастит добычу нефти на 114 тыс. баррелей в сутки

Новак заявил, что Россия нарастит нефтедобычу на 114 тыс. баррелей в сутки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+ заявил, что вакцинация населения повлияет на восстановление автомобильных и авиаперевозок летом. По его словам возрастет потребление топлива, а значит ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.

Он сообщил, что страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в июле. Россия нарастит добычу нефти на 114 тыс. баррелей в сутки. При этом, по словам вице-премьера, они вернутся в плановый график сокращений, предусмотренный в 2020 году, сообщил Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

Александр Новак отметил, что ОПЕК+ будет продолжать ежемесячные встречи по этому вопросу, чтобы держать ситуацию на рынке нефти под контролем.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с мая этого года. Объемы черного золота увеличатся на 350 тысяч баррелей в сутки уже в мае, а в последствии к июлю возрастут до 450 тысяч баррелей в сутки.