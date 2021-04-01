В НАТО провели экстренное совещание по вопросу передвижений российских военных у границ с Украиной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В НАТО экстренно прошло совещание по вопросу передвижения российских военных на границе с Украиной, сообщает агентство Associated Press.

Ранее газета The New York Times опубликовала интервью одного из американских чиновников, заявившего, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. Европейское командование Вооружённых сил США на этом фоне повысило уровень боеготовности в регионе с «возможного кризиса» до «потенциального неминуемого кризиса».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия якобы стягивает свои войска к украинской границе (на самом деле, перемещения войск производится в рамках учений Южного военного округа). Глава украинского государства добавил, что Москва якобы нарочно создает "атмосферу давления" и провокации на фоне переговоров по Донбассу. В свою очередь в Кремле подчеркнули, что РФ вправе обеспечивать безопасность своих границ, а военные маневры внутри страны никого не должны беспокоить.

В тоже время в социальных сетях появляется все больше свидетельств, подтверждающих стягивание в Донбасс украинских военных. Глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак ранее заявил в Раде, что армия "морально готова" к наступлению в Донбассе и лишь ждет приказа президента Зеленского.