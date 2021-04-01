ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 650 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 128,5 миллиона Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 650 тысяч и превысило 128,5 миллиона. Это самый высокий показателем суточного роста заболеваемости с середины зимы – 17 января.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер четверга, 1 апреля 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 128 540982 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 808308 человек. За прошедший день выявлено 650765 новых инфицированных, умерли 11608 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 44%) за прошедший день – 291354 – зарегистрированы в Европе. На втором месте Северная и Южная Америка (204208 новых случаев), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 84356 человек.

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