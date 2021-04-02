После протестов из-за приезда Познера в Тбилиси осквернили памятник Грибоедову

Протест возле гостиницы в Тбилиси, где остановился Владимир Познер Фото: REUTERS

В четверг, 1 апреля, вандалы осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову в центре Тбилиси. На следующий день после протестов из-за приезда в Грузию российского журналиста Владимира Познера на постаменте памятника писателю появились надписи красной краской. Например, такая: «Россия – зло».

Стоит отметить, что городские власти довольно быстро привели монумент в порядок, но снимки оскверненного памятника разлетелись по социальным сетям. В частности, фото на своей странице в Facebook опубликовал глава Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили. В подписи к снимку он написал, что народ с многовековой культурой подталкивают к русофобии, и он считает это «далеко идущим злом».

В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову. Фото: facebook/Dato Okitashvili

Напомним, как писал сайт kp.ru, после «горячего приема» в Тбилиси Владимир Познер уехал из Грузии. А потом объяснил, почему не хочет комментировать произошедшее там: «Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести».

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