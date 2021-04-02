Верховный суд России отказался отменять масочный режим

Верховный суд России отказался отменить обязательный масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 1 апреля, Верховный суд России отказался отменять обязательный масочный режим, который был введен в стране из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняла судья Анна Назарова, рассматривавшая иск.

«В удовлетворении исковых требований отказать», - приводит ее слова в конце заседания РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с иском об отмене масочного режима в Верховный суд обратилась общественная организация «Лига защитников пациентов». Истцы настаивают на том, что постоянное ношение защитных масок в людных местах может быть опасно для многих россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проблемами с органами дыхания. Организация также просила отменить требование носить перчатки, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки антисептиком.

К слову, ранее сообщалось, что людей без масок в зал суда не пускали.