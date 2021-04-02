Александр Гинцбург: Пострегистрационные исследования «Спутника V» завершатся в июне

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург Фото: Кадр видео

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал журналистам, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава..Специалисты ведомства должны будут принять решение о постоянной регистрации препарата.

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели – на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», - сказал ученый в интервью РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg отмечало, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» – крупнейший научный прорыв после распада СССР. После публикации в медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований стало понятно, что российский препарат защищает от COVID-19 не хуже американских или европейских аналогов и в разы лучше китайских. В тестировании прививки приняли участие почти 20 тысяч добровольцев, а ее эффективность оценивается в 91,6%.