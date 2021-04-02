В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины

В Верховной Раде обвинили Россию в крахе энергетики Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия разрушает энергетическую систему Украины с помощью продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

- Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций, - сказал Волынец в эфире телеканала "Рада".

Он также считает, что Украине не нужны поставки электроэнергии из России и Беларуси, поскольку у страны есть собственные "серьёзные мощности". Волынец назвал белорусскую электроэнергию "по сути российской" и добавил, что именно поэтому президент Литвы Гитанас Науседа призывает парламент Украины прекратить закупки электроэнергии и Беларуси.