Минздрав прорабатывает возможность вакцинации "Спутником V" подростков от 14 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения в настоящее время прорабатывает вопрос о подключении к вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» подростков старше 14 лет. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, отметив, что эта категория детей не имеют никаких физиологических противопоказаний для прививки.

«Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14-15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Как уточнил Гинцбург, сегодня Минздрав активно прорабатывает вопрос об адаптации действующей регуляторики для того, чтобы она «эффективно отвечала текущим и, возможно, будущим вызовам». По его словам, в итоге, это поможет подключить к вакцинации подростков старше 14 лет.

Напомним, накануне Гинцбург рассказал, что пострегистрационные исследования «Спутника V» завершатся в июне. После этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации препарата.