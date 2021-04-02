В России предлагают ввести административный арест для трэш-стримеров

Алексей Пушков заявил, что трэш-стримерам может грозить арест Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель рабочей группы Совета Федерации по запрету трэш-стримов Алексей Пушков заявил, что в будущем стримерам такого типа может грозить административный арест.

- Наши коллеги из правоохранительных органов предлагают активнее задействовать в отношении трэш-стримеров Кодекс об административных правонарушениях, введя в него новые положения или уточнив уже действующие... (В том числе) применять административный арест, который может иметь воспитательное и предупредительное значение для тех, кто уже встал на этот путь или только начинает такую деятельность, — сообщил Пушков журналистам.

Он добавил, что в правоохранительных органах считают возможным "поэтапно" наказывать трэш-стримеров. Если будет замечена трансляция с потенциальными элементами насилия, но без серьезных нарушений закона, то возможен штраф в зависимости от доходов стримера.

Пушков сообщил, что рабочая группа планирует представить финальные предложения по изменению законодательства к концу апреля.

Совет Федерации начал обсуждать запрет трэш-стримов после того, как в начале декабря прошлого года у стримера Reeflay в прямом эфире скончалась девушка, но он продолжил стрим, вызвав врачей, которые и констатировали смерть. Сейчас блогеру грозит до 15 лет колонии.

Также в октябре 2020 года стример Mellstroy в прямом эфире избил девушку, ударив ее лицом об стол. Стример избежал наказания и продолжает проводить прямые трансляции с подобным контентом.