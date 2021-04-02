Байден и Зеленский провели первый телефонный разговор

Байден выразил свою приверженность Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели в пятницу, 2 апреля, первый разговор, который был организован на фоне информации о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной, сообщает газета Politico.

Лидеры говорили от 30 до 40 минут, и Байден подтвердил свою приверженность Украине. Он отметил, что душой и сердцем верит в страну. Байден также отметил, что готов поддержать суверенитет Украины "перед лицом российской агрессии" в Донбассе и Крыму.

Зеленский же заверил Байдена в своей готовности реформировать Украину и добиться прочного мира в Донбассе.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор между министрами обороны Украины и США, в котором Таран и Остин также затронули вопрос обстановки в Донбассе. Накануне Зеленский сравнил действия России с "игрой мускулов". Он отметил, что Москва отправила часть своих войск на границу с Украиной и это по его словам, очередная провокация. Обеспокоенные этим же вопросом, в НАТО было собранно экстренное собрание.

В свою очередь в Кремле отметили, что причин для беспокойства у Украины нет. РФ укрепляет свои границы, и передвижения российских военных внутри страны никого не должны волновать.

При этом ранее в социальных сетях появились множественные видео и фото того, как украинская армия располагается в Донбассе. Глава ВС Украины заявлял, что военные ждут отмашки Зеленского для наступления.