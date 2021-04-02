Вышинский оценил условия содержания Навального в колонии

Кирил Вышинский сравнил условия содержания Навального с армейской казармой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член СПЧ, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский сравнил условия содержания блогера Алексея Навального в колонии с обычной армейской казармой.

Он рассказал, что побывал в трех колониях во Владимирской области, одна из которых оказалась той, где содержат блогера. Вышинский сообщил, что сейчас в ней содержат около 300 человек, хотя она рассчитана почти на 600.

- Чтобы было понятно, устройство помещений в колонии мне очень напомнила мою службу в армии, казарму. Это общее помещение, в котором находятся двухъярусные койки. Причем они точно армейские, а не, например, те нары, на которых я был в Украине. Обычные армейские койки, тумбочки, есть умывальник, есть комната для просушки верхней одежды и сменной обуви, есть кухня, — приводит слова Вышинского РИА Новости.

Он отметил, что в колонии окна зарешечены только на первом этаже. Он назвал условия содержания в колонии "спартанскими" и "аскетичными", но точно не выглядящими "как пытка".

Напомним, что 2 апреля ИК-2 в Покрове навестили журналисты и правозащитники. Общественница Мария Бутина также рассказала о своих впечатлениях об условиях в колонии. В частности, Мария уточнила у других заключенных условия режима их сна.

- Никого не «будят ежечасно в целях контроля». Побудки по ночам оказались обычным обходом. Такие делают надзиратели во всех тюрьмах мира, - сообщила она.

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