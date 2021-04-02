Зеленский: армия Украины готова дать отпор в Донбассе, но Киев хочет мирного урегулирования

Армия Украины готова дать отпор в Донбассе, но Киев хочет мирного урегулирования. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что украинская армия способна дать отпор кому угодно.

"Сохранение режима полного прекращения огня – залог продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в Минском и Нормандском форматах. В который раз подчеркиваю, наша армия способна дать отпор кому угодно. И это усиливает наши позиции для урегулирования дипломатическим способом. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей", - заявил президент в видеоообращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

Зеленский заявил, что Украина имеет полную поддержку в этом вопросе как от США, так и от Европы. В подтверждение своих слов он напомнил, что провел телефонный разговор в пятницу с Джо Байденом. Разговор президентов длился около 40 минут.

"Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор. Байден выразил позицию, в которой заверил украинского лидера, что США будут поддерживать Украину. Он отметил, что всей душой и сердцем верит в эту страну. Телефонный разговор президентов стал не первым состоявшимся между представителями двух стран. Ранее министры обороны США и Украины обсудили возможный план действий в случае активизации российских войск. Позднее в НАТО состоялось экстренное совещание по поводу перемещения российских войск на военные учения в Южном военном округе.