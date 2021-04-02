Умер офицер полиции, получивший ранение при попытке тарана заграждения у Капитолия

Офицер полиции, получивший ранение у Конгресса США, умер. Об этом сообщил шеф полиции Капитолия.

Ранее стало известно, что неизвестный протаранил КПП у Конгресса США. При этом он сбил двух офицеров. Выйдя из машины, злоумышленник достал нож, охрана открыла огонь на поражение. Позднее стало известно, что нападавший скончался от полученных ранений в больнице. Здание Конгресса закрыли на вход и выход. Также перекрыты несколько улиц, прилегающих к Капитолию.

В полиции сообщили, что инцидент на Капитолийском холме в Вашингтоне, вероятно, не связан с терроризмом. Мотивы действий преступника устанавливаются.

Напомним, что меры безопасности у Конгресса были усилены после 9 января, в день когда сенат должен был принять окончательное решение по итогам президентских выборов. Тогда сторонники Трампа взяли штурмом Капитолийский холм ворвались в здание Конгресса и вступили в противостояние с полицией. Погибли четыре человека.