Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Незалежной и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Украину врагом России, а Белоруссию — ее «холуем».

«Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно», - заявил Кравчук в эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

При этом экс-глава государства призвал власти страны «каждую минуту» укреплять оборону и единство общества, а также прекратить постоянные споры по вопросам, которые затрагивают общенациональные интересы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он заявил согражданам, что Россия якобы «хочет уничтожить» Незалежную. По словам Кравчука, «основная позиция» Москвы формулируется так: «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России». Кроме того, он считает, что наша страна может выдвинуть бывшей республике СССР территориальные претензии.

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