Феминистки в Мехико опять атаковали полицейских во время марша против насилия

Во время протестов в Мехико начались беспорядки Фото: REUTERS

В мексиканской столице Мехико снова прошли беспорядки, которые устроили активистки местных феминистических движений. Около 250 женщин собрались на марш протеста против полицейского насилия, поводом для которого стала гибель мигрантки из Сальвадора при задержании в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики. Виктория Саласар скончалась после того, как один из правоохранителей довольно долго прижимал ее коленом к земле.

Издание Universal сообщает, что многие участницы протеста вышли на шествие с кирками и молотками. Они прошли от монумента революции к представительству штата, где погибла Саласар, а потом направились к Национальному дворцу. В сообщении издания говорится, что «группа протестующих феминисток разобрала металлическое ограждение Национального дворца и вступила в столкновение с охраняющей его полицией». Стражи порядка силу не применяли.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 марта во время приуроченного к Международному женскому дню марша в защиту прав женщин от действий активисток пострадали 15 сотрудниц полиции.