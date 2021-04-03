На ферму в США упал обломок ракеты Falcon 9

Ракета была запущена компанией SpaceX 4 марта Фото: REUTERS

Обломок ракеты-носителя Falcon 9, запущенной компанией SpaceX 4 марта, упал на одной из ферм в американском штате Вашингтон, сообщает портал The Verge со ссылкой на офис шерифа округа Грант. Отмечается, что фрагмент ракеты был обнаружен еще на прошлой неделе, в конце марта, однако известно об этом стало только сейчас.

Владелец фермы, который пожелал, чтобы его имя не упоминалось в прессе, обнаружил странную деталь на своем участке в субботу, 27 марта, и сразу позвонил в полицию. Фермер утверждает, что упавший сверху обломок оставил в земле вмятину глубиной больше десяти сантиметров. В понедельник к нему приехал сержант местного полицейского управления.

По словам представителя офиса окружного шерифа, ни фермер, ни сержант, «конечно, не являются учеными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, они предположили, что это, возможно, часть запущенной в космос Falcon 9».

Дело в том, что накануне (26 марта) в небе над штатом Вашингтон многие местные жители видели необычное свечение, а потом рассказывали, что это выглядело как вторжение пришельцев. Скорее всего, как считают власти штата, люди наблюдали сгорание частей второй ступени ракеты в плотных слоях атмосферы.

В начале марта компания SpaceX с помощью Falcon 9 вывела на орбиту свои спутники Starlink, после чего вторая ступень разрушилась.

Напомним, как писал сайт kp.ru, компания Илона Маска получила от Пентагона новый контракт на запуск двух космических аппаратов для Вооруженных сил США, сумма сделки оценивается в 159,7 миллиона долларов.