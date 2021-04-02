Полиция сняла оцепление вокруг Капитолия после автомобильного тарана КПП

После инцидента Капитолий оцепили силовики Фото: REUTERS

К этому часу ситуация в районе здания конгресса США в Вашингтоне стабилизировалась, полиция сняла оцепление вокруг Капитолия и открыла доступ к самому комплексу. Об этом говорится в заявлении правоохранительного ведомства, которое отвечает за безопасность конгрессменов и сенаторов. Отмечается, что американские законодатели сейчас на каникулах, поэтому их не было в здании.

Тем временем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент страны Джозеф Байден, который сейчас находится не в столице, а в штате Мэриленд, проинформирован о трагических событиях на Капиталийском холме, передает телеканал CNN.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу неизвестный мужчина за рулем автомобиля протаранил ограждение одного из контрольно-пропускных пунктов (КПП) на въезде в Капитолий, при этом сбил двух полицейских. Когда он вышел из машины и достал нож, охрана открыла огонь на поражение. В результате злоумышленник был ранен и позже скончался в больнице. Умер также один из сбитых им офицеров полиции.